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تحذير في الفليبين.. الغناء قد ينشر فيروس كورونا

حذّر مسؤولو الصحة في الفلبين​ المواطنين من الغناء خارج منازلهم، لأن الغناء "قد ينشر ​فيروس كورونا". وطالبت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير من يريد الغناء بأن يقوم بذلك فقط مع أفراد من المنزل نفسه، لتقليل فرص إنتشار الفيروس، مضيفة أنه يجب تجنب الغناء مع الضيوف، حتى الأقارب أو الأصدقاء، وفي التجمعات الكبيرة.



وقالت فيرجير: "أظهرت إحدى الدراسات أنه عندما يغني الشخص، يزداد عدد الفيروسات التي يمكن أن ينقلها". وآلات الكاريوكي الغنائية هي وسيلة ترفيه مفضلة للفيلبينيين، وغالباً ما يتم إستخدامها في الحفلات، كما أن نوادي الكاريوكي، التي أغلقت كجزء من إجراءات الإغلاق منذ آذار/مارس الماضي، تحظى بشعبية كبيرة في الفيلبين.

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