تامر حسني يتصدّر الترند الموسيقي ويحتلّ المراتب الثلاث الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: يحقق النجم المصري تامر حسني نجاحًا استثنائيًا بأغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرًا من ألبومه المنتظر “خليك فولاذي”.

وفي سابقة أولى من نوعها تصدّر تامر حسني “تريند الموسيقى” بأوّل ثلاث مراتب عبر موقع “يوتيوب”، حيث احتلّت أغنيات ألبومه المراتب الثلاث الأولى، وجاءت أغنية “قولني كلام” في المرتبة الأولى، وأغنية “كرهتني في الحب” في المرتبة الثانية وأغنية “بألف سلامة” في المرتبة الثالثة.

ويأتي تصدّر هذه الأغاني للمراتب الأولى رغم زحمة الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية مع إقامة عدد من المهرجانات السنمائية والموسيقية، ليتوفّق بذلك تامر على كل الأخبار المتداولة في مختلف المجالات.

ويطرح تامر حسني أغاني ألبومه “خليك فولاذي” تباعًا ضمن خطة تسويق وضعها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وكان تامر حسني قد أطلق في الأيام الماضية 4 أغنيات من الألبوم، وهي “بألف سلامة”، و“ما بطلناش إحساس”، و“فجأة افترقنا” “‘ختراع” التي شاركه فيها محمود العسيلي على طريقة الديو، وحققت جميعها نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا على موقع “يوتيوب”.