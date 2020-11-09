صورة.. آثار الحكيم في ظهور نادر بمسرحية سامح حسين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب كبيرة حضرت الممثلة المصرية آثار الحكيم مسرحية "المتفائل" للفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ.

وأوضحت الصورة التي ظهرت فيها آثار الحكيم مع بطلي المسرحية أنها ما زالت تتمتع بملامحها ولم تتغير كثيرا.

ومنذ اعتزالها قبل أكثر من 10 سنوات، تقل الفنانة آثار الحكيم من ظهورها الإعلامي أو الجماهيري، لكنها خرجت في ظهور نادر لها خلال حضورها مسرحية "المتفائل".

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ونشرت الفنانة سهر الصايغ صورة عبر حسابها على "أنستقرام" تجمعها بالفنانة آثار الحكيم والفنان سامح حسين، من العرض المسرحي الذي يقومان ببطولته.



وعلقت سهر على الصورة: "نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم".



