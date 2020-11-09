مخرج "ما وراء الطبيعة": المسلسل وصل للعالمية من بوابة "الأعلى مشاهدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عمرو سلامة، مخرج المسلسل المصري "ما وراء الطبيعة"، تصدره قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية وعدد من دول العالم.

وقال سلامة، عبر حسابه على فيسبوك: "مسلسل ما وراء الطبيعة بعد أن تصدر قوائم الأعلى مشاهدة في معظم البلدان العربية، دخل اليوم قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من دول العالم مثل فرنسا والنمسا ولوكسمبرج وأيضًا الهند وبنجلاديش وتركيا وأوكرانيا ومازلنا نحلم بالمزيد".





ونشر سلامة فيديو للممثل المصري أحمد أمين بطل المسلسل أثناء حديثه عن الكواليس وعلق قائلا: "فخور بك والله، انت أنقذت حياتي".

ومسلسل" ما وراء الطبيعة"، الذي تم طرحه على منصة نتفليكس، مأخوذ عن سلسلة روايات بنفس الاسم للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.

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ويتكون المسلسل من 6 حلقات وتدور أحداثه عن رحلة الشك الخاصة بـ"رفعت إسماعيل"، وتتمحور كل حلقة حول الأساطير الشهيرة في روايات "ما وراء الطبيعة"، لتكون كل حلقة بمثابة فيلم مستقل، وفي نفس الوقت كل الحلقات مترابطة في عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوي"، المحرك الأساسي للأحداث في الموسم الأول.





والعمل بطولة أحمد أمين، الذي يجسد دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت"، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل.

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والتركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.