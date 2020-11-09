شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميده:جمجمة عزت العلايلى نادرة الوجود فى السينما العالمية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حديدة خلال ندوة الفنان عزت العلايلى التى أقيمت ضمن فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته ٣٦ ، والذى يرأسه الأمير أباظة ، الحديث عن عزت العلايلي ليس أمر سهل ، فعزت العلايلى كان نجمى المفضل أتذكر أنى كنت أذهب لأشاهد فيلم الإختيار ثلاث حفلات فى اليوم الواحد فعندما كنت أتطلع لوجه عزت العلايلى كنت أرى سحر عجيب .

وأضاف الفنان محمود حميدة ، جمجمة عزت العلايلى نادرة الوجود فى السينما سواء العالمية أو العربية ، فإذا عودنا للوجوه السينمائية سواء العربية أو الأجنبية ستجدوا أشباه لنا سواء أنا أو الراحل محمود عبد العزيز أو أى فنان إلا عزت العلايلى فعزت كوجه سينمائى هو علامة محفورة فى أذهاننا ، عزت دائما كان متنوع فى إختياراته من شخصية لشخصية فعندما تشاهده فى الارض كفلاح وعندما تشاهده فى المواطن مصرى ستجد نفسك أمام أستاذ عظيم ، فعند دراسة التمثيل لابد أن تضعوا نصب أعينكم عزت العلايلي .

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يشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019 .