شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المطرب المكسيكى رايتو وزوجته جرسيسا جونزالز يزوران معالم الأقصر الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار محافظة الأقصر، كل من المغنى والموسيقى المكسيكى الشهير (Rayito)، برفقة زوجته المطربة والممثلة (Grecia Gonzales)، وذلك للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية والمعالم الآثرية بمحافظة الأقصر، فى زيارة استمرت يومين داخل المحافظة خلال تواجدهم بمصر.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه استقبل المطربين الشهيرين أبناء دولة المكسيك والتقى بهما داخل المعبد ورافقهما فى جولة للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، حيث إنهما كان يحلمان منذ سنوات بزيارة مصر وأصبح حلمهما حقيقة بزيارة مصر ومشاهدة عجائبها وعظمتها.

يذكر أن الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، زار مدينة الأقصر، وتفقد خلالها معابد الكرنك وطريق الكباش التاريخى الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر، وذلك لمتابعة عمل فريق الآثريين المصريين فى مسيرتهم بالمشروعات الآثرية، وقال إن فريق الأثريين والمرممين المصريين العاملين بمشروع ترميم 29 تمثالا من تماثيل الكباش بمعابد الكرنك، قام بترميم بإنجاز 70% من المشروع الذى يتضمن أعمال حماية وترميم دقيق لمجموعة التماثيل الواقعة خلف الصرح الأول، تتضمن أيضا القيام بأعمال ترميم دقيق للنقوش والألوان، مشيراً إلى أن جولته فى الأقصر تضمنت أيضاً تفقد أعمال الحفائر الأثرية الجارية بآخر مرحلة من مشروع كشف وإحياء طريق الكباش، والمعروفة بإسم نجع ابوعصبة، ليتم بعدها بدء أعمال الترميم لمعالم الطريق فى تلك المنطقة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية فى أعمال مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بالكرنك بمدينة الأقصر، وذلك بعد نقل 4 تماثيل منها إلى القاهرة لتزيين ميدان التحرير، حيث أن هذه التماثيل تتكون من 29 تمثالا لكباش، تقع داخل المعبد خلف الصرح الأول، وقد كانت فى حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التى تمت عليها فى أوائل السبعينات عند إنشاء مشروع الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث تم ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر وقطع صغيرة من الأحجار الأمر الذى أثر سلبا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية فيما بين الجزء السفلى لها، والوصول إلى قاعدة الكبش والتى أدت إلى تحويل بعض أجزاء منها إلى بودرة رملية، مشيراً إلى أن مشروع الترميم يقوم بوضع هذه التماثيل على مخدات أعلى قواعد حجرية متجاورة كلا على حدا، كما سيتم عمل معالجة لأرضية هذه القواعد وحمايتها من المياه الجوفية وإعادتها إلى مكانها الأصلى.



المطرب المكسيكى الشهير رايتو وزوجته جرسيسا جونزالز



مشاهير المكسيك فى زيارة لمعالم الاقصر