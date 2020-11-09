شكرا لقرائتكم خبر عن فايق عزب فنان قدير وسنيد قوى للنجوم فى الأدوار الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا يعرف اسمه الكثير من الجمهور في مصر والوطن العربي ولكن الجميع يعرف وجهه لأنه صاحب عدد ضخم من الأعمال في السينما والتليفزيون والمسرح وفي كل دور يقدمه دائما تجده مميزا وملفتا للنظر ويقدم دائما الأدوار الثانوية ولكنه يكون سنيد مهم للنجوم أبرزها شخصية "محمد النمر" في مسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان وشخصية " مصيلحي " والد رانيا فريد شوقي بمسلسل سلسال الدم وقدم شخصية " والد سلطان " هاني رمزي في فيلم "غبي منو فيه " .

هذا الفنان يرقد حاليا في المستشفي بعد إصابته بفيروس " كورونا "، كنا أكدت زوجته ونفت إصابته بفيروس " المارسا " وهو خاضع للعزل الصحى فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة نشوى مصطفى أيضًا، ويتلقى العلاج .



الفنان القدير فايق عزب في فيلم غبي منه فيه

الخليج 365 يتمني الشفاء العاجل لهذا الفنان القدير الذي عشق الفن منذ صغره ومارسه أثناء الدراسة بكلية الآداب جامعة القاهرة حيث نال كأس أحسن ممثل بالجامعة آنذاك ، ثم بدأ حياته الفنية في المسرح بالثقافة الجماهيرية وقدم العديد من الاعمال المسرحية ثم اخترق عالم السينما والدراما التليفزيونية وأصبح سنيدا للنجوم في أدوار مميزة .

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فايق عزب قدم ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر .

فايق عزب مهتم جدا بمصر وفنان وطني ويحب الحديث في السياسة وحاول من قبل دخول هذا المجال ورشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب عام 2012 ولكن واجه انتقادات وحربا من الجماعة الإرهابية آنذاك وهاجموه هجوما شرسا وكفروه ووصفوه بالكومبارس .