شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلى: نزلت الساقية فى عز البرد وأعطيت فلاح رشوة عشان ينزلها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عزت العلايلي، كان نفسي أعمل أدوار الشر، بس معملتهوش، لأن التنوع في الادوار بيكون حاجة كويسة، وأنا بوافق علي الدور بعد بعد اقتناع بالعمل نفسه وإذا كنت مقتنع بالعمل من الناحية الأدبية والفنية، بوافق وانفذه فورا سواء طيب أو شرير.

وأضاف خلال ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، هاحكي قصة نزولي للساقية، روحنا بلد اسمها كفر العجايزة، ويوسف شاهين كان جبار وديكتاتوري وقال الساعة ٥ كل الممثلين يكونوا موجودين، وأنا عارف اني هانزل الساقية بقي، فاصطدت راجل فلاح واديته جنيه رشوة عشان اعرف هي غويطة ولا إيه.

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وتابع، كنا في عز الشتا، وأنا ابتديت أقلع، لقياه جايلي وبيديني الجنيه فبقوله ليه، لقيته بيزعق فيا ويقولي أن الماء باردة تماما، وحسيت انه عاوز يديني بالقلم، واضطريت انزل أنا وقتها، بس جالي يوسف شاهين ولقيته بينقط عليا من زجاجة صغيرة طولها ٢ سم فبقوله إيه ده قالي ده مطهر.

يشارإلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرزأعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019 .