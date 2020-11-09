شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين x صورة من "ما وراء الطبيعة":ﺑﻘﯿﺖ ﺷﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن ﺑﺲ ﻋﻤﺮى ﻣﺎ ھﺒﻘﻰ ﺷﺒهه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير يحققه مسلسل "ما وراء الطبيعة" منذ بدء عرضه، حيث تصدر التريند في أكثر من مناسبة، بعدما استقبل كل محبي سلسلة الروايات المأخوذ عنها العمل للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بحفاوة شديدة، كما أضيف لهم جمهوراً آخر ممن لم يقرأوها، ومؤخراً تفاعل، نشر الفنان أحمد أمين بطل العمل، صورة له من المسلسل وعلق عليها بكتابة : " ﺑﻘﯿﺖ ﺷﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن ﺑﺲ أﻛﯿﺪ ﻋﻤﺮي ﻣﺎ ھﺒﻘﻰ ﺷﺒهه ..هعمل إيه؟ دي ﺟﯿﻨﺎت ﻣﻠﯿﺶ ﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ"، ليتفاعل من خلالها مع متابعي المسلسل.
وكان لفنان أحمد أمين قد كشف كواليس تجسيده لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض الموسم الأول له، وقال أمين عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" تأثرت بالرواية وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خيالي من خلال عدد من الأشخاص الذين عرفتهم في الحقيقة جزء من مدرس وجزء من شخص بعائلتى".
كشف الفنان أحمد أمين كواليس تجسيده لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض الموسم الأول له، وقال أمين عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" تأثرت بالرواية وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خيالي من خلال عدد من الأشخاص الذين عرفتهم في الحقيقة جزء من مدرس وجزء من شخص بعائلتى".
وأكد أنه عندما علم من المخرج عمرو سلامة عن ترشيحه للمسلسل شعر في البداية بالخوف ورفض، متابعا :"طلبت منهم البحث عن ممثل أفضل، ومناسب للدور أكثر، لأنها مسؤولية كبيرة ومختلفة ومحتاجة جهد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أمين x صورة من "ما وراء الطبيعة":ﺑﻘﯿﺖ ﺷﻜﺮي ﺳﺮﺣﺎن ﺑﺲ ﻋﻤﺮى ﻣﺎ ھﺒﻘﻰ ﺷﺒهه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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