شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يحتفل بـ51 عاما فى صناعة السينما والدراما .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك النجم الهندي اميتاب باتشان، تاريخ ضخم في صناعة السينما والدراما، بدأها من بوليوود وصولاًلهوليوود، حيث اشتهربأفلام الأكشن والحركة التي تصدربها شباك التذاكر أثناء عرضها في السينمات العالمية.

ويحتفل النجم العالمي صاحب الـ 78 عاماً، بمرور 51 عاماً على فيلمه الأول الذي شارك فيه عام 1969، حيث نشر صورة له وهو يحتفي برسمة لفنان هندي إهداه أياها في إحدي البرامج التليفزيونية تحمل ذكرى طرح فيلمه التي توافق 7 نوفمبر منذ 51 عاماً، والذي جاء بعنوان Bhuvan Shome.

وكان قد وأعلن أميتاب باتشان، منذ فترة عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة"، مؤكداً على مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى، وكتب أميتابتشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا "لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.

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يذكر أن نجم بوليوود الشهير إميتاب باتشان حصد عدد كبير من الجوائز العالمية طوال مسيرته الفنية ، ومن أبرز هذه الجوائز " Annual Central European Bollywood Awards " و " Apsara Film Producers Guild Awards " و " Asian Film Awards " ، و غيرهم .