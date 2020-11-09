شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية Party in the USA سر احتفالات و"نعنشة" سيلينا ومايلى ..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية سيلينا جوميز لديها ثقة كبيرة فى نفسها تجعلها تغنى أهم و أشهر الأغنيات لنجوم جيلها و هو ما ظهر بوضوح خلال احتفال سيلينا البالغة من العمر ( 28 عاما ) بفوز جو بايدن بالانتخابات الخاصة بالرئاسة الامريكية .ظهرت سيلينا جوميز فى مقطع فيديو قصير وهى تسوق سيارتها بسرعة و تغنى واحدة من أغنيات النجمة العالمية مايلى سايروس و هى أغنية " Party in the USA " ، وكان بصحبة سيلينا واحدة من صديقاتها المقربات التى ظهرت أيضا بالفيديو وهى تغنى بصوت عالى .

و قالت سيلينا جوميز و هى تضحك للكاميرا : " هناك حفلة فى الولايات المتحدة الأمريكية " .

من جهه اخرى استخدمت مايلى سايروس البالغة من العمر ( 27 عاما ) نفس أغنيتها " Party in the USA " حيث وضعتها سايروس على أحد المقاطع جو بايدن ونشرتها على صفحتها الشخصية على " إنستجرام " و التى تضم اكثر من 116 مليون شخص، وذلك من أجل الاحتفال بفوز بايدن .