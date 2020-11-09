شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يكشف كواليس"ما وراء الطبيعة":رفضت فى البداية واتعلمت الغوص والرسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد أمين كواليس تجسيده لشخصية الدكتور رفعت إسماعيل في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بعد عرض الموسم الأول له، وقال أمين عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" تأثرت بالرواية وكانت مكونات شخصية رفعت إسماعيل في خيالي من خلال عدد من الأشخاص الذين عرفتهم في الحقيقة جزء من مدرس وجزء من شخص بعائلتى".

وعن علاقته بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قال "علاقتي بأحمد خالد توفيق كانت جيدة بحكم أنني كنت أعمل رئيس تحرير مجلة أطفال وكان هو يكتب بها وكنت أحد المعجبين بكتاباته واعتبرت نفسي من المحظوظين، لأنني عرفته على المستوى الشخصي وكان متواضعا للغاية وكان ملم بأشياء كثيرة على المستوى الثقافي والفني فكان يشاهد كل الأفلام التي تنتج على مستوى العالم".



امين وأحمد خالد توفيق

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وأكد أنه عندما علم من المخرج عمرو سلامة عن ترشيحه للمسلسل شعر في البداية بالخوف ورفض، متابعا :"طلبت منهم البحث عن ممثل أفضل، ومناسب للدور أكثر، لأنها مسؤولية كبيرة ومختلفة ومحتاجة جهد".



احمد امين

وأشار إلى أن "عمرو سلامة كان يقوم بعمل بروفات كثيرة، وكان يتكلم معى كشخصية رفعت إسماعيل وكانت الاستعدادات قاسية، حيث تعلم السباحة والغوص، وبدأ في تعلم الخط بجانب أنه يجيد الرسم، لأنه كانت هناك مشاهد يظهر فيها رفعت يكتب ويرسم"، وأكد أنه حصل على تفاصيل الشخصية من شقيقه الذي يكبره بـ10 سنوات، حيث اكتشف بالصدفة هو جالس أمامه تفاصيل صغيرة لمسكته للسيجارة وطريقة قيامة من على الكرسي ومشيته، وهو م جعله يتقن تجسيد الشخصية.

يذكر أن سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.