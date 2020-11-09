- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفائزين بجوائز MTV Europe Music Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 والذى ينتظره قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم، حيث اشتعلت المنافسة بين أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم .
فاز بجائزة أفضل كليب للعام أغنية " POPSTAR " التى جمعت دريك بدى جى خالد ، بينما نالت النجمة العالمية كاردى بى جائزة أفضل مغنية هيب هوب لهذا العام .
وكانت جائزة أفضل نجم للعام من نصيب النجمة العالمية ليدى جاجا التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما فازت جاجا بجائزة " BEST ACT (Home Region) " .
بينما كانت جائزة أفضل تعاون خلال عام 2020 من نصيب نيكى ميناج و كارول جى عن " Tusa " ، و نال فريق " Little Mix " جائزة أفضل نجم بوب ، و كانت جائزة " أفضل نجم جديد " لهذا العام من نصيب دوجا كات التى خطفت الأنظار هذا العام و استطاعت ان تضع بصمة واضحة فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء .
فى حين نالت أغنية " Dynamite " للفريق الكورى BTS جائزة أفضل أغنية لهذا العام ، كما نال الفريق الشهير أيضا جائزة " أفضل فريق غنائى لهذا العام و هى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد من أشهر الفرق و هم " BLACKPINK " و " 5 Seconds of Summer " و " Chloe x Halle " و " Little Mix " و " CNCO " .
كذلك حصد الفريق الكورى الشهير جائزة " BIGGEST FANS " و التى كان مرشح لها عدد من أهم النجوم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند و تايلور سويفت و جاستين بيبر و فريق " BLACKPINK " .
كما نال الفريق جائزة " BEST VIRTUAL LIVE " و التى كان ينافس عليها كاتى بيرى و مالوما و بوست مالون و " Little Mix " .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أبرز الفائزين بجوائز MTV Europe Music Awards لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.