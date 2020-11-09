شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الفائزين بجوائز MTV Europe Music Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 والذى ينتظره قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم، حيث اشتعلت المنافسة بين أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم .

فاز بجائزة أفضل كليب للعام أغنية " POPSTAR " التى جمعت دريك بدى جى خالد ، بينما نالت النجمة العالمية كاردى بى جائزة أفضل مغنية هيب هوب لهذا العام .

وكانت جائزة أفضل نجم للعام من نصيب النجمة العالمية ليدى جاجا التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم ، كما فازت جاجا بجائزة " BEST ACT (Home Region) " .

بينما كانت جائزة أفضل تعاون خلال عام 2020 من نصيب نيكى ميناج و كارول جى عن " Tusa " ، و نال فريق " Little Mix " جائزة أفضل نجم بوب ، و كانت جائزة " أفضل نجم جديد " لهذا العام من نصيب دوجا كات التى خطفت الأنظار هذا العام و استطاعت ان تضع بصمة واضحة فى عالم صناعة الموسيقى و الغناء .

فى حين نالت أغنية " Dynamite " للفريق الكورى BTS جائزة أفضل أغنية لهذا العام ، كما نال الفريق الشهير أيضا جائزة " أفضل فريق غنائى لهذا العام و هى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد من أشهر الفرق و هم " BLACKPINK " و " 5 Seconds of Summer " و " Chloe x Halle " و " Little Mix " و " CNCO " .

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كذلك حصد الفريق الكورى الشهير جائزة " BIGGEST FANS " و التى كان مرشح لها عدد من أهم النجوم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند و تايلور سويفت و جاستين بيبر و فريق " BLACKPINK " .

كما نال الفريق جائزة " BEST VIRTUAL LIVE " و التى كان ينافس عليها كاتى بيرى و مالوما و بوست مالون و " Little Mix " .