شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال ريان رينولدز عن الراحل أليكس تريبيك بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم ريان رينولدز عن حزنه علي رحيل مقدم البرامج أليكس تريبيك، حيث علق من خلال تغريدة علي رحيله أليكس قائلا، إنه كان لطيفا ومحبا وقويا وكريما ومضحكا رغم معركته مع مرض السرطان، مضيفا نحب يا أليكس.

أليكس تريبيك وريان رينولدز

وكان أليكس تريبيك شارك ريان رينولدز في فيلم Free Guy وهو فيلم خيال علمي كوميدي من بطولة رايان رينولدز من إخراج شون ليفي ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

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فيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.

تغريدة ريان