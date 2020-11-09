شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تكريم الفنان عزت العلايلى فى ندوة بمهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ 36، اليوم الاثنين، تكريم الفنان عزت العلايلى التي تحمل اسمه هذه الدورة، تقدير لمشواره وتاريخه الفني، وذلك من خلال ندوة يتحدث فيها عن مشواره الكبير الذى قدمه وبعض المواقف الإنسانية فى حياته.

وأقيم مساء أمس، عدة فعاليات، حيث أقيم ندوة لتكريم مدير التصويرعبد العزيز فهمى، كما أقيمت ندوة للاحتفاء بمئوية الفنان فريد شوقى بحضور ابنتيه رانيا وعبير فريد شوقى، وقرينته سهير ترك، كما شهدت الفعاليات ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدى الذى حضر فيها عدد من الفنانين المقربين للمخرجة للاحتفاء بها.

Advertisements

وعرض أيضا فيلم "قابل للكسر" للفنانة حنان مطاوع فى سينما ريسانس، بحضور كافة أبطال العمل، كما حضرت الفنانة لقاء سويدان والفنانة نورهان، وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، الشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

يشارإلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019 .