شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة فايق عزب: الفنان فى الرعاية المركزة وبطلب من جمهوره الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة نادية زوجة الفنان فايق عزب عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد إصابته بفيروس كورونا، منذ 4 أيام قائلة: يتواجد حاليا بالرعاية المركزة ويتلقي العلاج داخل مستشفي العجوزة

وأضافت في تصريح خاص لليوم السابع، فايق عزب ما زالت حالته الصحية كما هي، بطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت زوجة الفنان فايق عزب كشفت عن اصابة زوجها بفيروس كورونا وهو خاضع للعزل الصحى فى مستشفى العجوزة التي تتواجد بها الفنانة نشوى مصطفى أيضا، ويتلقى العلاج.

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وتابعت، كان بيخضع للعلاج الطبيعى منذ فترة بعد ضغط الغضروف على النخاع الشوكى، حتى أصيب بفيروس كورونا ولا نعلم من الذهاب للمستشفيات أم من الزيارات التي تزوره، ولكن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير ووضعته بالرعاية المركزة ووفرت مرافق من داخل المستشفى معه.

ووجهت الشكر لكلا من الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم قائلة، وهم دائمين السؤال والاطمئنان ويقدمو يد المساعدة لكل زملائهم فى وقت محنتهم.