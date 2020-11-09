شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتصدر التريند فى أول 3 مراكز بأغانيه..الأغنية المصرية تعود لمكانتها الرائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يصح إلا الصحيح، عبارة أثبتها النجم تامر حسني بفنه الراقى الذى يقدمه بعيدا عن فيروسات المهرجانات، ولأول مرة منذ 11 عاما تعود الأغنية المصرية لمكانتها الرائدة علي يد النجم تامر حسني.

وتصدرت أغانى النجم تامر حسنى، التريند بأول ثلاثة مراكز من خلال ثلاثة أغاني مختلفة وجاء في المركز الأول أغنية " قولني كلام " وفي المركز الثاني أغنية " كرهتني في الحب " وفي المركز الثالث أغنية " بألف سلامة " ليثبت نجم الجيل أن القيمة الفنية والغنائية مازالت لها الصدارة في عالم الغناء.

كانت أغنية النجم تامر حسني "بألف سلامة" قد تخطت 12 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ أقل من أسبوع، بالإضافة إلى احتلال الأغنية التريند على مستوى مصر منذ طرحها ، كما كانت قد حققت الاغنية المركز الـ33 عالمياً، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس يحيى يوسف ماستر چلال حمداوى.

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وينتظر الجمهور تامر حسنى في فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يشارك في بطولته كل من ماجد الكداونى، حلا شيحة، سوسن بدر، وعدد كبير من الفنانين، وهو قصة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.