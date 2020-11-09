شكرا لقرائتكم خبر عن درة وهنادى مهنا .. صورة تجمع أحدث عروسين فى الوسط الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة درة على مشاركة الفنانة هنادي مهنا احتفالاتها بحفل زفافها، وذلك رغم مرور 4 أيام فقط على حفل زفافها على المهندس هاني سعد، ورغم انتشار أكثر من صورة لها في حفل الزفاف، إلا درة نشرت عبر ستوري خاصة بحسابها على موقع انستجرام.صورة جمعت أحدث عروسين في الوسط الفني



درة وهنادى مهنا فى صورة واحدة

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.



الفنانة درة وزوجها بصحبة هنادي مهنا واحمد خالد صالح

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.