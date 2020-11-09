بعد غياب.. أول ظهور لـ آثار الحكيم في كواليس "المتفائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تغيب الفنانة آثار الحكيم عن الساحة الفنية، منذ فترة طويلة، وفاجأت الفنانة سهر الصايغ جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي بنشر صورة تجمعها بالفنانة الكبيرة من كواليس مسرحية "المتفائل"، المعروض على المسرح القومي.

وكتبت سهر في تعليقها على الصورة "نورتنا وشرفتنا أمس النجمة آثار الحكيم مسرحية المتفائل على المسرح القومي".

يُذكر أن أخر عمل فني شاركت فيه الفنانة آثار الحكيم كان مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009، ولعب البطولة أمامها: معالي زايد، كمال أبو رية، أحمد خليل، تأليف عماد نافع، إخراج خالد بهجت.