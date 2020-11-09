الإعلامي الأردني حامد القويسم يقدم موسم جديد من "المنصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعاقد الإعلامي الأردني حامد القويسم، على موسم جديد من برنامجه الشهير "المنصة"، والذي يتناول نشر ثقافة العمل الحر عبر الإنترنت والعديد من قضايا وخفايا الشبكة المعلوماتية.

وأضاف القويسم في بيان صحفي قائلاً: "تأتي هذه الحلقات بعد المبادرة الثقافية التي أطلقتها على الانترنت في مايو الماضي، والتي كانت تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحقيقي عبر الانترنت مجانا ليتغلب الناس على الظروف المعيشية الراهنة"، مؤكدا أنه في ظل هذه الظروف فالعمل عبر الانترنت من المجالات المميزة مردودا وأنها من المجالات القليلة التي ازدهرت في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب حامد القويسم، عن سعادته بنشر حلقاته لجمهوره في مصر عبر إحدى القنوات الخاصة؛ بهدف تشجيع وتنمية مهارات الأفراد، خاصة بعد جائحة كورونا التي أطاحت بأحلام الكثير من الشباب في البحث عن فرص العمل.

يذكر أن حامد القويسم، إعلامي أردني تخصص في علم البرمجيات ويُدرس في أكثر من جامعة وطنية بالأردن إلى جانب عدد تدريسه في أكثر من ورشة تدريب.