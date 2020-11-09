ابنة صابر الحمامي تعلن وفاته.. أبرز مصففي شعر الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر، الفنان صابر الحمامي، أبرز مصففي شعر الفنانين، والذي كان أحد أهم العناصر الفنية في عدد كبير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

وكتبت ابنة الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "استرد الله أبي الأستاذ العظيم الفاضل النبيل أ.صابر الحمامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون .يا رب يا حبيبي يحقق لك العبور الآمن لحياة جديدة أجمل وأمتع بإذن الله".

صابر الحمامي عُرف بـ"كوافير ماسبيرو"، وكانت له خبرة طويلة في العمل الفني، ومن المقرر تشييع جنازته من مستشفى المعادي العسكري، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته بمدينة السادس من أكتوبر.

من أشهر الأعمال التي شارك فيها صابر، مسلسلات: "حكايتي"، "إزي الصحة"، "خاتم سليمان"، "السلطان والشاه"، "ماما في القسم"، "إسماعيل ياسين- أبو ضحكة جنان"، "أبيض في أبيض"، "رجل الأقدار"، "العطار والسبع بنات"، "زيزينيا"، "الدالي"، "حنان وحنين"، "يتربى في عزو"، ومن الأفلام: "إحكي يا شهرزاد"، "دنيا"، "جاءنا البيان التالي"، "كوكب الشرق"، "شاويش نص الليل".