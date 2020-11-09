إيرادات الأحد.. "come play" الأول و"mulan " في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 8 نوفمبر، فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 37 ألفًا و698 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 30 ألفًا و750 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Honest thief" محققًا 28 ألفا 954 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 17 ألفًا و183 جنيها.

Advertisements

ذهب المركز الخامس لفيلم " The Silencing" والذي حقق 14 ألفًا و818 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه

فيلم "The War With Grandpa" بطولة روبرت دي نيرو، وحقق 7 آلاف و490 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "the craft: Legacy " وبلغ ما حققه أمس 6 آلاف و652 جنيهًا.

في الترتيب الثامن جاء فيلم "vanguard" بطولة جاكي شان، محققًا 6 آلاف و25 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "mulan" محققا 4 آلاف و299 جنيها، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "trolls world tour" وحقق 2315 جنيها.