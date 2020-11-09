تراند اليوم : فنان مصري شهير عن هروبه أثناء تصوير مشهد في المقابر: مش هدخلها مرتين

حكى الفنان المصري، عزت العلايلي، موقفا كوميديا للفنان الراحل فريد شوقي، والذي تهرب من أحد مشاهد فيلم "السقا مات".

وكشف العلايلي على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، والذي كرم اسم الفنان الراحل فريد شوقي والاحتفال بمئويته، بحضور أسرته.

وقال العلايلي على هامش التكريم، "جمعتنى صداقة كبيرة مع الراحل فريد شوقي، وفي أثناء تصوير فيلم "السقا مات"، كان من المفترض أن يقوم فريد شوقي بتجسيد مشهد يقف فيه على رأس القبر ويتخيل زوجته".

وأوضح العلايلي، أنه "بعد تجهيز الإضاءة والتحضير للمشهد، بدأ فريق العمل ينادي على فريد شوقي، لكنهم لم يجدوه، وهو ما دفعه - العلايلي- للاتصال به في منزله، فوجده يقول له بكل جدية "أنا مش هنزل القبر غير مرة واحدة هو عايز ينزلنى مرتين ليه".

وأكد الفنان المصري، أن "الموقف أصاب المخرج صلاح أبو سيف بالضحك"، وفقا لموقع "في الفن".

ويكرم المهرجان هذا العام ثلاثة من صناع ونجوم السينما المصرية هم الممثل: صلاح عبد الله والمخرجة إيناس الدغيدي ومدير التصوير محسن أحمد.

كما يحتفل بمئوية ميلاد كل من المخرج الإيطالي فيديريكو فليني (1920-1993) والممثل المصري فريد شوقي (1920-1998) ومدير التصوير المصري عبد العزيز فهمي (1920-1988).





