تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل موسيقى عربية لفرقة "المايسترو" بقيادة إيمان جنيدي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 11 من نوفمبر، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح النهر. مسرح النهر. يشار إلى أن إيمان جنيدي هى قائد الفرقة القومية للموسيقى العربية ومدرب وقائد مركز الفنون بوزارة الشباب والرياضة سابقا. سابقا. Advertisements جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأربعاء.. حفل موسيقى عربية لفرقة المايسترو في ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.