فيديو.. "قولني كلام" لتامر حسني تقترب من 3 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية "قولني كلام" للنجم تامر حسني من حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وذلك عبر قناة شركة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن أغنية "قولني كلام" ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله. فولاذي"، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله. Advertisements يذكر أن "قولني كلام" الأغنية السادسة من ألبوم خليك فولازي، وذلك بعدما طرح: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف السلامة، كرهتني في الحب". طرح: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف السلامة، كرهتني في الحب". جدير بالذكر أن المطرب تامر حسني طرح أخيرًا أغنية "فرصة عمر"، كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع فهد، وهي إهداء من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.

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