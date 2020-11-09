فيديو.. "كرهتني في الحب" لتامر حسني تقترب من 2 مليون ونصف المليون مشاهدة

اقتربت أغنية "كرهتني في الحب"، للنجم تامر حسني، من حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك عبر قناة شركة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن "كرهتني في الحب"ضمن ألبوم "خليك فولاذي"، كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي، توزيع طارق عبدالجابر.
يذكر أن "كرهتني في الحب"الأغنية الخامسة من ألبوم خليك فولازي، وذلك بعدما طرح "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة".
جدير بالذكر، أن المطرب تامر حسني طرح أخيرًا أغنية "فرصة عمر"، كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع فهد، وهى إهداء من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.
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