غدًا.. فريق "كوينز باند" يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي أول فريق وتري نسائى "كونيز باند"، يوم غدًا الثلاثاء، على مسرح النهر الساعة السابعة مساءً.

أول رباعى وترى نسائى فى مصر، تأسس فى أكتوبر 2017، يضم أربعة فتيات من العازفات المتميزات، ويتشكل الرباعي الفني من خريجات المعهد

العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار"، وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفوني وهن "أميرة على" فيولينة أولى.

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"كارولين أمجد" فيولينة ثانية، و"نورهان أسامة" فيولا، و"أماني غنيم" تشيللو،ستطاع الرباعي الوتري أن يلفت إليه الأنظار بأولى حفلاتها بمنتدى

الشباب بشرم الشيخ، ثم توالت حفلاته على مسارح دار الأوبرا المصرية، وساقية الصاوي، والعديد من المراكز الثقافية المتنوعة.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.