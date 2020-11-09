يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، اليوم الأثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة التي تقرر انعقادها في الفترة من 16 إلي 20 نوفمبر كموعد ثابت للمهرجان في دوراته المقبلة، وتقدمه الفنانة لقاء سويدان .
ومن المقرر حضور كل من الفنانة القديرة سميحة أيوبالرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محمد صبحي رئيس اللجنة العليا وعدد من النجوم المشاركين في الدورة الخامسة في تخصصات مختلفة مثل : "الفنان نضال الشافعي والفنانة مروة عبد المنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة انجي البستاوي".
يذكر ان تنطلق الدورة الخامسة من
وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي .
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يكشف عن تفاصيل دورته الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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