بالصورة: رصد “ثعبان غامض” في ولاية أمريكية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2020 11:21 صباحًا

تفاجأ أحد سكان فيرجينيا بـ”ثعبان” غريب، رأسه على شكل نصف قمر، يتحرك في المنطقة، فسارع واتصل بالخط الساخن لدارة الحياة البرية، حيث فتح تحقيق بالواقعة.

وكتبت الإدارة في بيان: “نحدد آلاف الثعابين كل عام، لكن المشكلة هي أننا لم نشهد شيئا كهذا من قبل ولسنا متأكدين مما إذا كان غريبا عن الطبيعة. ووُصف بأن طوله يبلغ زهاء 10-12 بوصة”.

وأبلغ أن “الأفعى” هي في الواقع دودة رأس المطرقة، وهي من الأنواع الغازية من آسيا.

وعند قطع الدودة هذه إلى النصف، يظل كلا الجانبين على قيد الحياة، ما يجعلها “خالدة بشكل أساسي”.

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وتتنوع ألوان ديدان المطرقة المسطحة في الألوان والأنماط، وبعضها فاتح اللون، والبعض الآخر بني غامق. ويمكن أن تحتوي أيضا على أنماط ملونة ترسم ظهورها.

وعلى الرغم من أن الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة تبدو غير ضارة، فإن الكائنات المفترسة تتغذى على ديدان الأرض والسمندل، ولكنها ليست ضارة بالبشر أو الحيوانات الأليفة.

وعند التكاثر، تضغط الديدان المفلطحة ذات رأس المطرقة على جزء صغير من مؤخرتها. وفي غضون نحو 10 أيام، يبدأ الرأس في التكون على قطعة صغيرة – وهذا يحدث عدة مرات في الشهر.

ويقال إن الديدان انتقلت إلى الولايات المتحدة من خلال تجارة النباتات منذ عقود، وأصبحت أكثر شيوعا في المنطقة منذ ذلك الحين.

وبعد سنوات، كان هناك غزو في نيو أورلينز، واستخدم الأساتذة الديدان كمواد توضيحية في فصول علم الحيوان، بحسب “ديلي ميل”.