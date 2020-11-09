شاهد.. آثار الحكيم بملامح مختلفة في أول ظهور لها بعد غياب

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رنا صلاح الدين - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ظهرت صورة للفنانة المصرية آثار الحكيم، خلال حضورها مسرحية " المتفائل" للفنان سامح حسين و الفنانة سهر الصايغ.
آثار الحكيم التقطت صورة مع سامح حسين وسهر الصايغ، وقد ظهت بملامح مختلفة كثيرا، حيث بدت أكثر امتلاءا، واتدت فستانا فضفاضا، ووضعت نظارة طبية على عينيها.
اثار الحكيم
وكانت الفنانة المصرية آثار الحكيم قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وكان آخر عمل فني قدمته هو مسلسل "الوتر المشدود" عام 2009، وشاركها بطولته معالي زايد، وكمال أبو رية، وغيرهم.
يذكر أن مسرحية "المتفائل" من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومى.
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