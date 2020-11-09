بصور نادرة.. عمرو محمود ياسين يستعيد ذكرياته مع والده: بين ذراعي الأب كامل الإحساس بالأمان

رنا صلاح الدين - استعاد الفنان المصري عمرو محمود ياسين ذكرياته مع والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، بمجموعة صور نادرة نشرها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

عمرو ظهر في الصور وهو في مرحلة الطفولة مع والديه وشقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين، وعلق قائلا: "بين ذراعي الأب. وأحضان الاسرة كامل الإحساس بالأمان و الدفء ربنا يرحمك يا أحلى وأطيب أب".

عمرو محمود ياسين

يذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين قد وافته المنية يوم 14 أكتوبر الماضي، وذلك عن عم يناهز 79 عاما.

وكشف الفنان عمرو محمود ياسين عن المرض الذي أودى بحياة والده، حيث قال إنه رحل عن دنيانا إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

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عمرو محمود ياسين

وأضاف: "الله يرحمه كان يتردد على المستشفى خلال الشهر الأخير في حياته، جاله التهاب رئوي مرتين، المرة الأخيرة كانت شديدة وبقاله فترة بيتعالج منها".

وتابع: "كان ابتدى يتحسن ولكن فجأة حصل تأخر في الحالة وابتدى الميكروب اللي كان في الرئة يتحرك في الدم، حينما انتشر الميكروب في الدم أثر على جسمه بشكل عام، وأصبحت حالة التنفس سيئة جدا، وللأسف الشديد عضلة القلب توقفت النهارده الصبح الساعة 6".

واستطرد: "حاولوا يسعفوه لكن لم يتمكنوا من ذلك وأمر الله نفذ، جاله التهاب رئوي ووفاته ليس لها أي علاقة في المرض الذي أصابه منذ سنوات".

كما نفى أن يكون قد أصيب والده بفيروس "كورونا"، قائلا: "لأ هو توفى بالتهاب رئوي حاد مش كورونا، وده اللي مكتوب في تقرير الوفاة، ولو حاجة زي كده مش هنخبي".