بالصور والفيديو.. مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لامعة وتكشف عن عمرها

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية الشابة مايان السيد بعيد ميلادها، والذي وافق أمس الأحد 8 نوفمبر، بإطلالة مميزة.

الفنانة الشابة تألقت في حفل عيد ميلادها بفستان فضي قصير، وجمعت شعرها في ضفيرة صغيرة، وانتعلت "بوت" باللون الأبيض، وتزينت بمكياج كثيف.

مايان السيد

مايان شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وقد ظهؤت وهي تغني وترقص على أغاني عيد الميلاد.

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مايان السيد

الفنانة الشابة كشفت عن عمرها، من خلال تعليق على الصور ومقطع الفيديو، بقولها: "23 رائع"، وقد تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها.

يذكر أن مايان السيد تقوم حاليا بتصوير دورها في مسلسل "تقاطع طرق" بطولة النجمة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، ومن تاليف وإخراج تامر محسن، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.