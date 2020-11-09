حياة الفهد تستبدل أم هارون بمارغريت

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة حياة الفهد أنها تستعد لتصوير مشروع درامي كوميدي جديد بعنوان "مارغريت"، لتشارك به في الموسم الرمضاني 2021 عوضاً عن الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون".

وقالت الفهد في منشور عبر حسابها على "الإنستغرام"، إن المسلسل من بطولتها، إلى جانب الفنان الكوميدي حسن البلام، والعمل من إخراج باسل الخطيب، وتأليف محمد شمس وعلي شمس، وإشراف عام وتنفيذ الدراما الخليجية للإنتاج يوسف الغيث، وتصوير وتصميم غربللي الغربللي، وتصميم الأزياء للمصممة د. ابتسام الحمادي.

ونشرت ملصقاً دعائياً للمسلسل تتصدره بمفردها وهي ترتدي ملابس الشخصية "مارغريت"، كما نشرت ملصقا آخر يتصدره أول الفنانين المنضمين للعمل حسن البلام.

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وكان الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني عبر "إنستغرام" أعلن تأجيل مسلسل "عرش الطاووس"- الجزء الثاني من "أم هارون"، بالتعاون مع المخرجة هيا عبدالسلام، بسبب صعوبة السفر للتصوير في دول أوروبية، نظرا لما يمر به العالم من ظروف وتغيرات، بسبب فيروس کورونا.

وقالت الفنانة الكويتية إنّها قررت المشاركة بهذا العمل عوضاً عن الجزء الثاني لمسلسل أم هارون بسبب تأجيل تصوير للعمل لما بعد الموسم الرمضاني.

وقررت الشركة المنتجة لمسلسل مارجريت بدء تصوير العمل قبل الموسم الرمضاني بـ5 أشهر لتضمن الانتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.