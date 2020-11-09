شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار .. محمد ياسين تخوف منه بسبب حسن البنا وقصة حبه لزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم اياد نصار بعيد ميلاده بعدما حقق نجاحا كبيرا طوال الفترة الماضية من خلال مجموعة من أهم الأدوار الصعبة الذى قدمها وحقق بها المعادلة الصعبة من إرضاء الجمهور واكتسب إشادة النقاد، مما دفعنا في هذا التقرير للاحتفال بعيد ميلاده من خلال تسليط الضوء على عدة زوايا في حياته بداية من زوجته الذى سبق وأفصح عن مدي حبه الكبير لها إلى أعماله الناجحة.

فحينما حل ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة"، تطرق إلى علاقته بزوجته، مؤكداً على أنهما يمتلكا تفاهماً عجيباً، منذ اللحظة الأولي لزواجهما ووصفها بأنها تمثل له كل أشكال الدعم مسترجعاً ذكرياته حينما أعلن لها عن حبه للمرة الأولي بهذا الفيديو، .. كما أكد إياد نصار خلال أنه يمتلك نوعاً ما قدرة على تفسير الأحلام.

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وبخصوص أهم أدواره الذى قدمها وكانت مفتاح نجوميته أكد أن شخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة هي الأهم، .. ولكنه تطرق مع اسعاد يونس في صاحبة السعادة إلى أسرار حول تقديم الشخصية بتأكيده على أن المخرج محمد ياسين لم يكن لديه القناعة في البداية باختياره ومصمم على الانتظار لآخر لحظة للتأكد عما إذا كان يستطيع لعب الشخصية أم لا.