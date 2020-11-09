شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: أتقدملى 165 ألف عريس وصعب أرجع لأبو ولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هالة صدقى خلال إستضافتها بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الابيض المتوسط فى دورته ٣٦ والذى يرأسه الأمير أباظة ، مهرجان الإسكندرية هذا العام يعتبر مهرجان ممطر فنادرا مانجد مهرجان يكون الطقس فيه هكذا لأننا اعتدنا أن تقام المهرجانات فى فصل الصيف ولكم رغم ذلك فالجو بالفعل جميل جدا ومستمتعة للغاية .

وأضافت الفنانة هالة صدقى ، سعيدة جدا بأن يكرم المهرجان الفنان القدير عزت العلايلى وصديقتى العزيزة إيناس الدغيدي والحقيقة أرى أن تكريم إيناس قد تأخر كثيرا فإيناس قدمت أعمالًا كثيرة تهم المرأة بالإضافة لكونها من المخرجات التى أثبتت وجودها وقدمت الأفلام التراجيدية والكوميدية وناقشت مواضيع متنوعة ومختلفة وكسرت مفهوم قضايا المرأة فهى جريئة لأنها قدمت نموذج المرأة غير المعتاد .

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وعن مدينة الإسكندرية وإحترافها للغطس قالت ، أحب الغطس جدا وأنا غطاسة ماهرة ولكننى لم أعتاد على نزول بحر الإسكندرية وكنت دائما أنزل البحر فى العجمى ثم انتقلت إلى الساحل وبالتأكيد يكون هناك أماكن خطر بها دوامات كثيرة وأتمنى أن يهتم الناس بتعليم أطفالهم السباحة والغطس من الصغر .

وأضافت ، أما عن الأعمال الفنية الجديدة فقد عرض علي الفترة الماضية مسلسلين ولكنى لم أجد في الأدوار أنهم مناسبين لأعود لذلك انتظر الدور المناسب ولكن أعدكم أننى سأقدم عمل قريبا ، فأنا مازلت أبحث عن أدوارى بعناية فلم أستطع تقديم ألا الدور الذى أحبه فقد أنتهت مرحلة الإنتشار منذ زمن، وأضافت ضاحكة العرسان الذين تقدموا لى وصل عددهم ١٦٥ ألف ولم يعجبنى واحدا فيهم، وأكدت أنه من الصعب الرجوع لطليقها مرة أخرى وأن الخلافات الأخيرة قد انتهت وهو فى النهاية والد أبناءها وتحترمه واقدره ويكفى أن أولادها يحملون أسمه .