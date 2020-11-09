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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق BTS يتفوق ويسيطر على جوائز MTV Europe Music Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الفريق الكورى الشهير " BTS " أن يحقق نجاحا مذهلا خلال عام 2020 و هو ما تم ترجمته بمضاعفة شعبيته حول العالم و حصده العديد من الجوائز الموسيقية الهامة ، فقد استطاع فريق BTS أمس أن يحصد 4 جوائز أمس بحفل " MTV Europe Music Awards " لعام 2020 ، فقد نالت أغنية " Dynamite " للفريق الكورى BTS جائزة أفضل أغنية لهذا العام .
الفريق الكورى BTS
كما نال الفريق الشهير أيضا جائزة " أفضل فريق غنائى لهذا العام و هى الجائزة التى كان ينافس عليها عدد من أشهر الفرق و هم " BLACKPINK " و " 5 Seconds of Summer " و " Chloe x Halle " و " Little Mix " و " CNCO " .
كذلك حصد الفريق الكورى الشهير جائزة " BIGGEST FANS " و التى كان مرشح لها عدد من اهم النجوم وهم ليدى جاجا و اريانا جراند و تايلور سويفت و جاستين بيبر و فريق " BLACKPINK " .
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