نجل نشوى مصطفى يكشف تطورات حالتها الصحية: ربنا أعلم بينا

رنا صلاح الدين - كشف نجل الفنانة المصرية نشوى مصطفى، والذي يدعى "عبدالرحمن"، تطورات حالة والدته الصحية، والتي تتواجد حاليا في مستشفى العجوزة.

نجل نشوى مصطفى طمأن الجمهور على حالة والدته الصحية، حيث كتب، على حسابها بموقع "الفيس بوك": "بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة أمي حالتها مستقرة الحمد لله".

نجل الفنانة المصرية وجه اعتذارا لعدم استطاعتهم الرد على الجميع، بقوله: "وبعتذر لعدم الرد ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي ألف شكر ببلغ أمي كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائماً وفي كل الأحوال".

نشوى مصطفى

الفنانة نشوى مصطفى مؤخرا إلى إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما وجهت إستغاثة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، قالت خلالها إنها تعاني من آلام لا تحتمل بسبب إصابتها بالفيروس.