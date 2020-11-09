أول تعليق لأحمد خالد صالح بعد زواجه من هنادي مهنى

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري أحمد خالد صالح بزفافه على الفنانة هنادي مهنى، يوم الجمعة الماضي، وذلك داخل فندق هيلتون هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

وفي أول تعليق للفنان أحمد خالد صالح، نشر صورة على حسابه الخاص على "انستجرام" مع زوجته من حفل زفافهما، وعلق قائلا: "البدايات الجديدة دائمًا معك، بحبك يا ساحرتي، الحلم اتحقق، بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا في خير".

احمد خالد صالح وهنادي مهنى

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كما علقت الفنانة هنادي مهنى، بقولها: "الحلم اتحقق واتجوزت أعز صديق ليا"، وقد تلقى العروسان الكثير من تعليقات المباركة والتهنئة من جمهوهما.

احمد خالد صالح وهنادي مهنى

وكان الحفل قد شهد حضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان تامر حسني، والفنان حسن شاكوش، والفنان حكيم، وقدم كلا منهما فقرة في الحفل قاموا خلالها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم.