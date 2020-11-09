صورة.. محمد رمضان يطعم حيوان الكابيبارا: نتيجة زواج الفار بالجاموسة

رنا صلاح الدين - شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بصورة طريفة له، ظهر فيها وهو يطعم حيوان "الكابيبارا".

الفنان المصري كشف أنه لا يعرف اسم هذا الحيوان، كما عبر عن تعجبه الشديد من حجمه، خاصة أنه يعتبر من القوارض.

رمضان أرفق الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع "تويتر"، بتعليق ساخر: "أنا حتى الآن مش عارف نوع الحيوان، بس خمنت إنه نتيجة زواج الفار بالجاموسة".

و"الكابيبارا" يعد من أكبر القوارض على وجه الأرض، ويعيش في أمريكا الجنوبية قرب السُهول والأنهار، كما أنه يعيش ضمن مجموعاتٍ على شكلٍ قطعان تفوق أعدادها الـ 100 فرد، وهو من الحيوانات التي تتغذى بشكل رئيسي على الأعشاب والنباتات المائية، وكذلك الفاكهة وأوراق الشجر.