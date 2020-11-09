- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بانتهاء تصوير دورها في فيلمها الجديد "الثلاثاء 12".
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من احتفالها مع صناع العمل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فركش فيلم الثلاثاء 12".
نيللي كريم
وفيلم "الثلاثاء 12" بطولة نيللي كريم، وباسم ياخور، وعمر ميقاتي، وبديع أبو شقرا، وجويا جبور، ونور إيهاب، وكارول عبود، وغيرهم، وهو ومن إخراج التونسي مجدي سميري.
نيللي كريم
وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية.
نيللي كريم
نيللي كريم
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نيللي كريم تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "الثلاثاء 12" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.