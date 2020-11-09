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بالصور.. نيللي كريم تحتفل بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "الثلاثاء 12"

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رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بانتهاء تصوير دورها في فيلمها الجديد "الثلاثاء 12".

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من احتفالها مع صناع العمل، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فركش فيلم الثلاثاء 12".

118c35f451.jpgنيللي كريم

وفيلم "الثلاثاء 12" بطولة نيللي كريم، وباسم ياخور، وعمر ميقاتي، وبديع أبو شقرا، وجويا جبور، ونور إيهاب، وكارول عبود، وغيرهم، وهو ومن إخراج التونسي مجدي سميري.

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f52baaea2c.jpgنيللي كريم

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية.

9d1421708c.jpgنيللي كريم

4f6ad3c06e.jpgنيللي كريم

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