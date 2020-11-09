بالصور والفيديو.. كواليس تصوير أصعب مشاهد "الصندوق الأسود" لـ منى زكي

رنا صلاح الدين - نجحت النجمة المصرية منى زكي في تجسيد شخصية المرأة الحامل في الشهور الأخيرة ببراعة شديدة، وذلك من خلال أحدث أعمالها السينمائية "الصندوق الأسود".

فقد قدمت منى زكي تفاصيل المرأة الحامل بسلاسة وباعة شديدة، ومنها طريقة المشي، والتنفس بصعوبة، وغيرها من التفاصيل، التي جعلت المشاهدين يصدقون أن منى حامل بالفعل وليس تمثيل.

منى زكي

وقد كشفت الشركة المنتجة للفيلم صورا وفيديو من كواليس تصوير أصعب مشاهد الفيلم، والتي تعرضت فيه البطلة، التي تجسد دورها منى زكي للعنف من رجلين هجما على منزلها لسرقته.

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كما نشرت صورة للبطن الكبيرة التي ارتدتها منى زكي لتظه وكأنها حامل في الشهور الأخيرة.

منى زكي

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وتأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل.