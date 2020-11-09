“احموا الديمقراطية”.. ميلانيا ترمب تخرج عن صمتها

متابعة بتجــــــــــرد: في أول تصريح لها منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، على زوجها الجمهوري دونالد ترمب، كتبت ميلانيا في تغريدة عبر تويتر، أن الشعب الأميركي يستحق انتخابات نزيهة، مؤكدة أن كل صوت قانوني وغير قانوني يجب أن يُحْصَى، بحسب تعبيرها.
وأضافت قائلة: “علينا أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة”.
جاء تصريح ميلانيا، بعدما اعتبر زوجها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، أنه من الضروري القيام بتدقيق في أصوات الانتخابات الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.
وشدد ترمب على ضرورة النظر فيما أثير بشأن عملية التزوير، قائلا إن الولايات المتحدة شهدت عددا من المشاكل في تاريخها الانتخابي.
كما تابع أن قرارا من المحكمة العليا في بنسلفانيا كان قد قضى بضرورة عزل الأصوات التي جرى التوصل بها عن طريق البريد بعد انقضاء الأجل الزمني المحدد.
ورأى أن ما حصل كان “مشكلة منهجية”، لأن الأمر يتعلق بالتحقق والتدقيق في تلك الأصوات، وهذا الأمر يمسُ الانتخابات برمتها، على نحو خطير، بحسب قوله.
يذكر أن بايدن كان حصل على 290 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، فيما نال الرئيس والمرشح الجمهوري 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط امتدت 4 سنوات.
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