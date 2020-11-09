بالصور – وائل جسار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلة غنائية ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 29 في دار الأوبرا المصرية، حيث افتتح السهرة بأغنية “بحبك يا مصر” وسط تفاعل كبير من قبل الحضور.

قدّم جسار، الذي يشارك في هذا المهرجان للمرة الثالثة، باقة منوعة من أجمل الأغنيات. وفي كلمته شكر وائل وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومديرة المهرجان جيهان مرسي على الانجاز الرائع في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا. متمنياً من الله أن يحمي مصر أم الدنيا ويبعد عنها كل شر.

من جهة أخرى، يعيش وائل جسار نجاح أغنيته “ما تغيبش ثواني” التي حققت نجاحًا لافتًا عبر المتاجر الموسيقية وصفحات شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

على وقع هذا النجاح، يتحضّر وائل جسار ولايف ستايلز ستوديوز لوضع اللمسات النهائية على تعاونٍ ثانٍ بينهما بأغنية تحمل عنوان “ولا في الأحلام” على أن يتم تصويرها في لبنان مع المخرج اللبناني فادي حداد.

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أغنية “ولا في الأحلام” باللهجة المصرية، تحمل طابعًا رومانسيًا وهي من ألحان أحمد زعيم.