بعد أم هارون.. حياة الفهد ترتدي ثوب مارغريت في رمضان القادم

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إعلان الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني على إنستغرام عن تأجيل مسلسل “عرش الطاووس” للممثلة الكويتية حياة الفهد، من سلسلة “أم هارون” لما بعد الموسم الرمضاني المقبل 2021.
أعلنت مؤسسة الفهد عن مسلسل جديد بعنوان “مارغريت” سيعرض في رمضان 2021 من بطولة حياة الفهد، من اخراج باسل الخطيب، تاليف محمد شمس وعلي شمس، اشراف عام وتنفيذ الدراما الخليجية للانتاج يوسف الغيث.
نذكر أن حياة الفهد كانت قد أثارت الجدل بشخصية “أم هارون” في المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان 2020، بعدما تصدرت العناوين ونالت الحصة الأكبر نسبياً من نقاشات الجمهور وتغريدات المتابعين، حيث طالب العديد من الجمهور بمقاطعة المسلسل زاعمين أنه يدعو الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي.
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