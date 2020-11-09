طفلة “ما وراء الطبيعة”: “الناس يخافون مني”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أن لفتت الطفلة ريم عبد القادر، الأنظار إليها بتجسيد دور “شيراز” في مسلسل “ما وراء الطبيعة” الذي يعرض حصريا عبر شبكة “نتفليكس”، أصبحت حديث السوشيال ميديا، وباتت أيضاً واحدة من ضيفات برامج التوك شو، لتتحدث عن أثر تجسيدها دور الطفلة شيراز المرعب في المسلسل

وفي أحد لقاءاتها التلفزيونية قالت ريم عبد القادر: “لا أعلم لماذا يخاف مني الناس، لا أريد أن يخاف أحد مني”.

وأكدت أن أصدقاءها أصبحوا يطلقون عليها اسم شيراز في الحقيقة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

ويعد مسلسل “ما وراء الطبيعة” أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

واحتل المسلسل قمة المشاهدات على نتفليكس منذ عرضه، حيث أصبح داخل قائمة أفضل 250 مسلسلاً على مستوى العالم، وهو من بطولة الفنان أحمد أمين، الذي يقوم بدور الدكتور رفعت إسماعيل، وتشارك في بطولته رزان الجمال والتي تلعب دور ماجي، وآية سماحة والتي تقوم بدور هويدا، وسما إبراهيم والتي تلعب دور رئيفة، أخت رفعت إسماعيل، إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري وإنتاج عمرو سلامة ومحمد حفظي.