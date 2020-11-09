مسلسل Industry يغوص في حياة الشباب العاملين في قطاع المال

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد نجاح مسلسل “Girls”، تقدم المنتجة الأميركية لينا دانهام عملاً جديداً يحمل اسم ” Industry” تستكشف من خلاله عالم المال حيث يغوص شباب بحثاً عن هويتهم في هذا المجال.

وفي العمل الجديد، يكون أمام هاربر وياسمين وغاس وزملائهم بضعة أشهر لإثبات جدارتهم في “بيربوينت أند كو”، إحدى أهم المؤسسات المالية في العالم ومقرها في لندن.

ويعيد المقطع الترويجي للمسلسل الذي تبدأ “إتش بي أو” بثه الاثنين في الولايات المتحدة، إلى الذاكرة أعمالاً أخرى تدور في الفلك عينه.

فقد تطرق فيلم “وول ستريت” بجزأيه لأوليفر ستون و”ذي وولف أوف وولف ستريت” لمارتن سكورسيزي، ومسلسلا “بيليينز” و”بلاك مونداي” إلى هذا الموضوع رغم مقاربته من زوايا مختلفة.

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غير أن ” Industry”، من كتابة ميكي داون وكونراد كاي اللذين عملا في قطاع المال سابقاً، يقدم بعداً إنسانياً عميقاً في هذا الإطار.

وأوضح ميكي داون في مقابلة مع موقع “نوكتورنال” أن لينا دانهام القائمة على مسلسل ” Girls ” الذي بثته “إتش بي أو” بين 2012 و2017 ورفع صوت جيل بأكمله، “كان لها أثر كبير في كتابتنا”.

ويتشارك كاتبا السيناريو مع لينا دانهام القدرة الكبيرة على نقل صورة “الجيل زي”، أي الأشخاص الذين باتوا بالغين حديثاً، مع هواجسهم ونمط حياتهم.

ويصوّر المسلسل الجديد الممتد على ثماني حلقات، الحياة الصاخبة في أوساط قطاع المال، وعرض اللحظات الفريدة التي يعيشها العاملون في القطاع في أشهرهم الأولى، من خلال إظهار التنوع في هذا المجال.