إيفانكا ترامب في حالة صعبة بعد خسارة والدها

متابعة بتجــــــــــــرد: أشار تقرير لموقع مجلة Gala بنسختها الفرنسية نقلاً عن تقرير آخر لموقع JDD الإخباري إلى أن إيفانكا ترامب إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيش حالة من عدم الارتياح إثر خسارة والدها الانتخابات الرئاسية.

وذكر التقرير أن الإبنة تلقت خبر الخسارة وهي تشعر بالانزعاج حيث بات عليها أن تعود إلى حياتها السابقة كسيدة أعمال على رأس علامتها المتخصصة ببيع الأحذية. ومما جاء فيه: “لا نعتقد أنها ترغب في ترك السلطة من أجل بيع أزواج الأحذية عبر العالم… كما هي حال والدها ترى أن عليها العمل في السياسة”.

وأضاف أنها باتت تعرف لعبة السياسة جيداً بعد ان أدت لمدة 4 سنوات دور المستشارة لوالدها. وكان الكاتب والصحافي مايكل وولف أشار في كتابه إلى أن زوجة جاريد كوشنر تمتلك بعض الطموحات السياسية. وكشف أنها اتفقت مع زوجها على أن تتقدم للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يفعل هو هذا. وتابع: “السيدة الأولى لن تكون هيلاري كيلنتون بل إيفانكا ترامب”.