شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صابر الحمامى مصفف شعر ماسبيرو وأحد أبرز "كوافير" الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم صابر الحمامى، كوافير ماسبيرو، الذى يعد أحد أهم كوافيرالفنانين، حيث من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل من مسجد مستشفى المعادى العسكرى، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر .

يشارإلى أن صابرالحمامى يعمل مصفف شعربالسينما والتليفزيون المصرى، بدأ العمل فى مجال الدراما التليفزيونية والسينمائيه منذ سبتمبر 1984، وقدم العديد من الاعمال منها " الشهد والدموع - فوازير (شيريهان) - عصفور النار - سمبل بعد المليون - السيره الهلالية - أنا وأنت وبابا فى المشمش - ابو العلا90- الشارع الجديد - العصيان جزء1 ،2 - رجل الاقدار - البنات - لا احد ينام فى الاسكندرية - الدالى الجزء الاول - يتربى فى عزو- عرب لندن- هدى شعراوى - قاسم امين - ماتخافوش - منتهى العشق وغيرها كثيرآ ،، كما قدم العديد من الاعمال السينمائيه من بينها جاءنا البيان التالى - شويش نص الليل -الوتر - المصلحه- احكى ياشهرزاد واشترك فى العديد من الاعمال المسرحيه من بينها شارع محمد على - انا هايص واخويا لايص- مراتى زعيمه عصابه".