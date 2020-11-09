شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يكشف عن صورة من طفولته مع والده الراحل:"الإحساس بالأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين متابعيه بصورة نادرة لأسرة النجم الراحل محمود ياسين أثناء طفولته مع شقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين و والدته الفنانة شهيرة، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"بين ذراعي الاب. و احضان الاسرة كامل الاحساس بالأمان و الدفء ربنا يرحمك يا أحلى واطيب أب".



عمرو محمود ياسين

وأكد عمرو محمود ياسين، مؤخرا أنه هو والعائلة سيحاربون من أجل الحفاظ على "الإرث"، الذى تركه والده من تاريخ كبيرفي السينما والفن، مشيراً إلى أنه يطلب الدعاء للرجل العظيم والده، لافتاً إلى أن والدته قامت بدورعظيم فى حياة والده، وكانت تسهر الليالى بكل حب وود حتى تسهر على خدمة زوجها.



عائلة الراحل محمود ياسين

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيوينة التى جعلته فتى الشاشة على مدارعقود ماضية.

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وعن محمود ياسين الأب قال عمرو: "حكاية كبيرة أوي أنا طبعًا كنت في صراع كبير جداً يوم وفاة والدي.. أنا أبويا مش شخص عادي له محبين وجمهور ومجتمع مهتم وبصيت لقيت نفسي فجأة بمثل الأسرة وكان لازم في اليوم ده أبقى مسئول وكنت برد على كل الناس حتى إللي ماعرفهمش أي رقم عشان بيعزوا وكنت بعمل كل الحاجات الي لازم تتعمل بمساعدة أخويا الكبير الفنان محمد رياض لأنه قصة تانية لوحده ".