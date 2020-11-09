شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف نجمة مشغولة..عندما وضعت مديحة يسرى "المنبه" فى الفرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر الكثير من الأوقات على نجمات الفن وهن مشغولات بأكثر من عمل، خاصة فى فترات التألق التى تمر بها كل نجمة ويزداد إقبال المنتجين والمخرجين على الإستعانة بها فى أعمالهم، وكثيرا ما مرت مثل هذه الأوقات المزدحمة بالعمل على نجمات الزمن الجميل وبسببها وقعن فى العديد من المواقف الطريفة والغريبة، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت المجلة عدداً من هذه المواقف تحت عنوان "مشاكل ومشاغل" وكان من ضمن النجمات اللاتى تحدثن للمجلة الفنانة الكبيرة مديحة يسرى والتى كانت وقتها أنجبت طفلة تعانى من المرض وتوفاها الله فيما بعد.

وحكت مديحة يسرى أنها كانت خلال هذه الفترة مشغولة بمرض ابنتها وفى نفس الوقت كانت كعادتها تقوم بنفسها بإعداد الطعام ولا تترك هذه المهمة للخدم لأنها كانت تعانى من الوسوسة، فلا تتناول طعاماً إلا من صنع يدها.

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وقالت سمراء النيل إنها أعدت صينية بطاطس وفتحت الفرن لتضعها فيه وحتى لا تنساها فى الفرن وتحترق ضطت المنبه ليرن فى الوقت المحدد لنضج البطاطس حتى لا تنساها بسبب مشاغلها.

وبعد أن وضعت مديحة يسرى صينية البطاطس فى الفرن ذهبت للاعتناء بطفلتها، ولترتيب بعض المواعيد مع الأطباء الذين سيتولون علاجها، ولم تتذكر الصينية التى وضعتها فى الفرن إلا بعد أن سمعت صوت تحطم زجاج وفرقعة كبيرة، فأسرعت إلى المطبخ لتفاجأ بأن صينية البطاطس لازالت مكانها على تربيزة المطبخ، وفتحت الفرن بسرعة لتفاجأ بأنها وضعت المنبه بداخله بدلاً من صينية البطاطس ، ففرقع زجاجه من شدة الحرارة.